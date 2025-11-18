Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной

ЛДПР предложила сделать бесплатной парковку для многодетных по всей России

Группа депутатов от ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, представила законопроект, который предполагает внедрение права на бесплатную парковку на всех платных парковках в России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Предлагаемый закон вносит изменения в действующий закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Основной момент заключается в запрете взимания платы за использование платной парковки в отношении одного автомобиля, принадлежащего одному из родителей многодетной семьи. Правительство определит порядок предоставления данной льготы.

Слуцкий подчеркнул, что многодетные семьи сталкиваются с большими расходами на одежду, питание, образование и коммунальные услуги. «В таких условиях они вынуждены нести дополнительные расходы, например, за парковку», – добавил Слуцкий.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте