Парковку для этой группы россиян хотят сделать бесплатной
Группа депутатов от ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, представила законопроект, который предполагает внедрение права на бесплатную парковку на всех платных парковках в России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.
Предлагаемый закон вносит изменения в действующий закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Основной момент заключается в запрете взимания платы за использование платной парковки в отношении одного автомобиля, принадлежащего одному из родителей многодетной семьи. Правительство определит порядок предоставления данной льготы.
Слуцкий подчеркнул, что многодетные семьи сталкиваются с большими расходами на одежду, питание, образование и коммунальные услуги. «В таких условиях они вынуждены нести дополнительные расходы, например, за парковку», – добавил Слуцкий.
