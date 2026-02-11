Определяем лучшую легковушку 2025 года — и выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году легковой авторынок пополнился четырьмя моделями

Близка к завершению работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 – ровно через месяц состоится розыгрыш приза! У каждого нашего читателя все еще есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа и выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross! Напомним, в рамках премии участникам предстоит выбрать лучшие новинки авторынка, появившиеся в РФ в прошлом году.

Готовы попытать удачу? Давайте расскажем, что нужно делать!

Итак, в 2025-м на нашем авторынке дебютировало 54 новых автомобиля – это без учета точечных обновлений уже существующих моделей, вроде пополнения списка комплектаций или моторной гаммы. Только абсолютные новинки или новые поколения, а также модели прокси-брендов, которые могли продаваться ранее, но под другими именами.

Для удобства голосования мы разбили всех дебютантов на 10 классов, и вот, к примеру, как выглядит класс легковых автомобилей:

Lada Iskra, седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод Belgee S50, седан, 122 л. с., передний привод

GAC Empow, седан, 170 л. с., передний привод Hongqi H6, лифтбек, 245 л. с., передний привод

Новинки оказались настолько разноплановые и интересные, что сведения о каждой из них мы настоятельно рекомендуем освежить по приложенным выше ссылкам. Затем выбирайте своего фаворита и голосуйте за него прямо под этой публикацией. И наконец – переходите в большое онлайн-голосование и проходите его, выбирая лучшие новинки в каждом классе! «Угадывать» не нужно, главное – участие!

Важно еще раз отметить: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем нового универсала Lada Iskra SW Cross

Для участия в розыгрыше машины не забудьте оставить свои контакты при голосовании, чтобы мы смогли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.