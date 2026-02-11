Определяем лучшую легковушку 2025 года — и выигрываем Ладу!
Близка к завершению работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 – ровно через месяц состоится розыгрыш приза! У каждого нашего читателя все еще есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа и выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross! Напомним, в рамках премии участникам предстоит выбрать лучшие новинки авторынка, появившиеся в РФ в прошлом году.
Готовы попытать удачу? Давайте расскажем, что нужно делать!
Итак, в 2025-м на нашем авторынке дебютировало 54 новых автомобиля – это без учета точечных обновлений уже существующих моделей, вроде пополнения списка комплектаций или моторной гаммы. Только абсолютные новинки или новые поколения, а также модели прокси-брендов, которые могли продаваться ранее, но под другими именами.
Для удобства голосования мы разбили всех дебютантов на 10 классов, и вот, к примеру, как выглядит класс легковых автомобилей:
Новинки оказались настолько разноплановые и интересные, что сведения о каждой из них мы настоятельно рекомендуем освежить по приложенным выше ссылкам. Затем выбирайте своего фаворита и голосуйте за него прямо под этой публикацией. И наконец – переходите в большое онлайн-голосование и проходите его, выбирая лучшие новинки в каждом классе! «Угадывать» не нужно, главное – участие!
Важно еще раз отметить: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем нового универсала Lada Iskra SW Cross
Для участия в розыгрыше машины не забудьте оставить свои контакты при голосовании, чтобы мы смогли найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
- Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
- Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
- Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.