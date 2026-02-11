Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Определяем лучшую легковушку 2025 года — и выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году легковой авторынок пополнился четырьмя моделями

Близка к завершению работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 – ровно через месяц состоится розыгрыш приза! У каждого нашего читателя все еще есть возможность стать членом жюри этого масштабного действа и выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross! Напомним, в рамках премии участникам предстоит выбрать лучшие новинки авторынка, появившиеся в РФ в прошлом году.

Готовы попытать удачу? Давайте расскажем, что нужно делать!

Итак, в 2025-м на нашем авторынке дебютировало 54 новых автомобиля – это без учета точечных обновлений уже существующих моделей, вроде пополнения списка комплектаций или моторной гаммы. Только абсолютные новинки или новые поколения, а также модели прокси-брендов, которые могли продаваться ранее, но под другими именами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Для удобства голосования мы разбили всех дебютантов на 10 классов, и вот, к примеру, как выглядит класс легковых автомобилей:

Lada Iskra, седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод
Belgee S50, седан, 122 л. с., передний привод
GAC Empow, седан, 170 л. с., передний привод
Hongqi H6, лифтбек, 245 л. с., передний привод

Новинки оказались настолько разноплановые и интересные, что сведения о каждой из них мы настоятельно рекомендуем освежить по приложенным выше ссылкам. Затем выбирайте своего фаворита и голосуйте за него прямо под этой публикацией. И наконец – переходите в большое онлайн-голосование и проходите его, выбирая лучшие новинки в каждом классе! «Угадывать» не нужно, главное – участие!

Важно еще раз отметить: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем нового универсала Lada Iskra SW Cross Гран-при

Для участия в розыгрыше машины не забудьте оставить свои контакты при голосовании, чтобы мы смогли найти счастливчика!

Рекомендуем
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
25 ноября
Лучший новый легковой автомобиль 2025 года – это...
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 815
11.02.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0