АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
Выдвижные дверные ручки в авто запретят: подробности

Каждый автомобиль в КНР будет иметь механическую систему открывания с 2027 года

С 1 января 2027 года в Китае фактически попадают под запрет выдвижные дверные ручки на автомобилях.

Двери должны быть оснащены механическими системами открывания, что делает применение выдвижных ручек ­бессмысленным. То же требование распространяется на интерьер: обязательны традиционные рычажки и ручки.

Требование распространяется на все типы машин. В Китае за последнее время зафиксировано несколько трагедий, когда спасатели и очевидцы не могли попасть в салон и помочь пострадавшим. Выдвижные ручки попросту обесточивались и становились бесполезными.

Интересно, что запрет распространяется и на модели, которые уже прошли сертификацию и продаются или готовятся к старту продаж, но им дали отсрочку до 1 января 2029 года.

С начала 2027 года могут запретить на машинах и рули-штурвалы без верхней части обода. В стандарте прописан алгоритм испытаний на безопасность, включающий, среди прочего, удар по баранке в 10 разных точках. Штурвалы с неполным ободом пройти этот тест не смогут. К счастью, производители пока массово не переняли опасную моду.

Глядишь, дойдут руки и до других неудобных или откровенно опасных решений – вроде сенсорных кнопок аварийной сигнализации или загнанного в недра меню тачскрина управления фарами, зеркалами и ручником.

Милешкин Кирилл
05.03.2026 
