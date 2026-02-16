#
Интерьер Hyundai Santa Fe
16 февраля
Новый запрет в Китае — таких машин мы больше не увидим

С 2027 года в Китае начнет действовать запрет на машины с рулями-штурвалами

Вслед за запретом на скрытые дверные ручки Минпром Китая планирует вывести из применения рули-штурвалы, у которых отсутствует верхняя часть обода.

По опубликованному проекту нового национального стандарта, регулирующего безопасность рулевых механизмов, так называемые полурули «самолетного» типа не будут иметь шансов пройти испытания на ударную прочность. Обновленная их методика предписывает тесты рулевого колеса в десяти строго определенных точках, среди которых – «середина самой слабой зоны» и «середина наименее поддерживаемого участка». У штурвалов нет верхней части обода, а значит – и испытать их невозможно.

В документе говорится, что разрушение полурулей при ДТП сложно прогнозировать, и их обломки могут причинить серьезный вред. По статистике, 46% травм водителей связаны с ударами об руль, и если классическое рулевое колесо частично гасит энергию ободом, то у штурвала эта способность отсутствует. Кроме того, владельцы машин со штурвалами жалуются на неудобность парковки, разворотов, манипулирования одной рукой.

В общем, дело уже решенное – стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, после чего в Китае будет запрещен выпуск машин с рулями-штурвалами. Для уже сертифицированных моделей предусмотрен лаг в 13 месяцев, в течение которых производителю нужно будет привести конструкцию рулевого управления к новому стандарту.

Отметим, что сегодня рули-штурвалы используют Tesla и Lexus, имеющие производства в КНР, а также чисто китайские IM Motors и Jiyue.

Источник:  CarNewsChina
Иннокентий Кишкурно
Фото:Tesla
