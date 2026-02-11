Экология
Почему запретили скрытые ручки — наглядное видео

Загоревшийся электромобиль Dongfeng eπ007 заблокировал в салоне трех человек

Очередное подтверждение справедливости запрета на скрытые дверные ручки – к счастью, обошлось без жертв.

Теперь точно: Китай запретил скрытые дверные ручки

С 1 января 2027 года в КНР будет запрещен выпуск машин, дверные ручки которых не имеют возможности механического открытия – фактически все скрытые выдвижные конструкции оказываются вне закона. Производители уже обновляют модели с учетом нового закона, однако автомобили с «красивыми» дверями продолжают ездить по дорогам. На минувшей неделе на мокрой трассе в Китае «поскользнулся» электрический седан Dongfeng eπ007.

Машина тут же вспыхнула – по всей вероятности, пожар имел электрическую природу. Водитель смог выбраться из снесшей ограждение машины, но дверь захлопнулась, а мгновенно распространившийся огонь не позволил трем пассажирам покинуть салон столь же быстро.

Увы, просто открыть двери снаружи, чтобы помочь пострадавшим, на подобных автомобилях нельзя. К счастью, рядом оказались неравнодушные граждане. Подробности случившегося – в видео.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
11.02.2026 
