Женщины водят машину не хуже мужчин — доказано еще 90 лет назад!

В СССР в 1936 году задумали и провели удивительный женский автопробег

Необычность автопробега 90-летней давности, проходившего с 30 июля по 30 сентября 1936 года по маршруту Москва–Малые Каракумы–Москва, состояла в том, что в нем участвовали только женщины – 45 человек в возрасте от 20 до 35 лет.

Цель – популяризация Конституции СССР, а конкретно – доказательство того, что женщина может справляться с автомобилем в любых условиях.

Ехали на 15 автомобилях ГАЗ-А. Протяженность пути – более 10 тысяч км. Участницы автопробега — женщины-водители, женщины-автомеханики, женщины-инженеры — преодолели этот путь за 40 ходовых дней.

В своей статье (журнал «За рулем» № 21, 1936 год) командор пробега Анастасия Волкова написала:

«Теория невозможности применения женского труда на автотранспорте окончательно бита».

Женщины водят машину не хуже мужчин — доказано еще 90 лет назад!
ГАЗ-А

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Колодочкин Михаил
08.03.2026 
