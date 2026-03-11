Как проверить срок лишения прав и вернуть водительское удостоверение

Инструкция: как вовремя вернуть водительское удостоверение после лишения

Постановление суда о лишении водительского удостоверения можно обжаловать в течение 10 дней. После этого оно становится законным, и у водителя есть 3 рабочих дня для сдачи документа в подразделение ГАИ. Если не сдать права вовремя, срок лишения начнет отсчитываться с даты сдачи, что фактически продлевает запрет на вождение.

Проверить срок лишения можно несколькими способами:

на сайте ГАИ достаточно ввести серию и номер удостоверения, чтобы увидеть статус прав и срок лишения;

через портал Госуслуги в личном кабинете доступны данные о действующих ограничениях и штрафах;

лично обратиться в подразделение ГАИ с паспортом, где можно узнать срок лишения и дату возврата прав.

Для возврата прав необходимо оплатить все штрафы и пройти медосмотр при лишении по «нетрезвым» статьям (пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования или употребление алкоголя после ДТП). Медицинская справка действует 12 месяцев. Кроме того, нужно сдать теоретический экзамен по ПДД, вопросы в котором такие же, как при первичном получении прав.

Сдача экзамена и необходимые документы

Повторная сдача теоретического экзамена на знание ПДД обязательна после лишения прав. Экзамен можно сдавать не раньше половины срока лишения. Он проводится в подразделении ГАИ, где хранятся изъятые права. Для допуска требуется подать заявление лично, форма размещена на сайте инспекции.

Экзамен включает 20 вопросов, допускается не более двух ошибок. За каждую ошибку нужно правильно выполнить пять дополнительных заданий. При неудаче повторная попытка возможна через семь дней.

Пошаговая инструкция возврата прав

Право выдается в том подразделении ГАИ, куда были сданы при лишении. Для получения в другом отделении нужно подать заявление не позднее чем за 30 дней до окончания срока.

Для возврата прав при себе нужно иметь:

гражданский паспорт;

документ о сдаче удостоверения;

подтверждение успешной сдачи теории ПДД;

квитанцию об оплате штрафов;

медицинскую справку формы 003-в/у, если лишение по «нетрезвым» причинам.

Права возвращают в день обращения. Досрочный возврат прав законом не предусмотрен — права можно вернуть только после окончания срока лишения.

Будьте готовы к тому, что лишение прав влияет на повышение тарифа ОСАГО и может сделать оформление КАСКО менее выгодным.

Могут ли в ГАИ «отфотошопить» фото с камеры и выслать штраф? Глава ГАИ напомнил, как обжаловать ошибочный штраф с камеры.