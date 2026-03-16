Неубиваемые и долговечные — как Exeed будет делать новинки

Инженер Exeed объяснил, во что превратятся массовые автомобили в ближайшее время

Дальнейшее развитие автомобилей вызывает множество вопросов. Мы не говорим про весьма отдаленную перспективу летающих машин, но интересно совершенствование силовых установок, выход на новые уровни экономичности, адаптация подвесок под дороги, создание автопилотов и трансформация внутреннего пространства машин под наши с вами меняющиеся потребности.

Чтобы понять, какими будут автомобили завтра, достаточно узнать о последних достижениях автопрома. За этим мы обратились к человеку, который находится на острие прогресса, – главному инженеру платформы E0X и главному инженеру модели E0Y компании Exeed господину Лоу Юэ.

— Какой запас хода обеспечивает REEV-технология в реальных дорожных условиях?

— Exeed Exlantix ET REEV: запас хода на чистой электротяге — 180 км; совокупный запас хода превышает 1100 км при полном баке и полностью заряженной батарее. Этот результат был официально подтверждён и внесён в «Книгу рекордов России» как рекорд дальности хода среди серийных гибридных автомобилей, представленных на российском рынке – в ходе испытаний модель преодолела дистанцию 1361,6 км без подзарядки и дозаправки.

— Позволяют ли современные технологии концерна добиться еще более быстрого разгона, чем 4,8 секунды до 100 км/ч?

— Да, это технически возможно. С инженерной точки зрения достижение более быстрого разгона не представляет сложности. Электромоторы обеспечивают мгновенную отдачу крутящего момента, и в сочетании с более мощными электрическими силовыми установками и аккумуляторами с высокой отдачей энергии разгон 0–100 км/ч менее чем за 4 секунды вполне достижим.

— Как подвеска и шасси адаптированы к сложным дорожным и климатическим условиям?

— Адаптация к разным дорожным и климатическим условиям изначально закладывалась в архитектуру платформы. В процессе разработки были выполнены калибровки под ключевые сценарии эксплуатации: отдача мощности при низких температурах, эффективная работа подвески на неровных и сложных покрытиях, а также стабильность и предсказуемость поведения на высоких скоростях. Для каждого режима движения применяются отдельные алгоритмы режимов вождения.

С технической точки зрения платформа E0X оснащена пневматической подвеской, которая обладает двухобъёмной конструкцией. Такое решение позволяет адаптировать характер шасси под конкретные условия: сохранять устойчивость на качественном покрытии, сглаживать вибрации и удары на плохих дорогах, а также регулировать клиренс для эксплуатации в регионах с холодным климатом.

— Какие результаты испытаний подтверждают надежность платформы E0X?

— Платформа прошла валидацию в рамках более одного миллиона километров реальных дорожных испытаний. Например, мы провели испытания на выносливость в экстремально холодном и жарком климате: десятки тысяч километров пробега в регионах, где температура достигает –30°C…–40°С, включая Турпан (до +50°C). Это позволило проверить стабильность запусков автомобиля, эффективность зарядки, а также стабильность работы электрических систем и электродвигателей при экстремальных температурах.

Мы также проводили комплексные испытания на долговечность на профессиональных полигонах с имитацией условий эксплуатации, эквивалентных 10 годам или 200 000 км пробега, с использованием покрытий различного типа. Например, «бельгийская брусчатка», гребенчатые дороги, и трассы с выбоинами для проверки прочности шасси и кузова.

— Как Exeed меняет премиальный сегмент NEV (автомобили на новых источниках энергии) с платформой E0X? В чем преимущество гибридов по сравнению с электромобилями и автомобилями с традиционными двигателями?

— E0X — это серийная высококлассная платформа для автомобилей на новых источниках энергии. Такая технология объединяет преимущества электромобилей и автомобилей с традиционными двигателями. Благодаря этому гибридные модели предлагают динамику и комфорт электромобиля без ограничений по дальности поездок, характерных для полностью электрических автомобилей. В то же время они отличаются более высокой энергоэффективностью и уровнем технологий по сравнению с автомобилями с традиционными двигателями.

— Вы только что получили 5-звездочный рейтинг E-NCAP. Что позволило достичь такого результата?

— Этот результат был заложен с самого начала проектирования. Платформа E0X разрабатывалась в соответствии с глобальными стандартами безопасности. Мы изначально понимали, что пятизвездочный рейтинг E-NCAP является обязательным требованием для выхода на европейский рынок, поэтому базовая архитектура платформы изначально проектировалась с учетом этой цели.

— Какими будут массовые автомобили через 10 лет? Электромобили? Гибриды? Будет ли водород использоваться в больших масштабах?

— Через десять лет электромобили станут мейнстримом. По мере дальнейшего развития аккумуляторных технологий вопросы запаса хода, стоимости и инфраструктуры зарядки будут значительно более актуальными, чем сегодня.

Такие технологии, как водород и природный газ, не исчезнут, но не получат широкого распространения в сегменте легковых автомобилей. Они больше подходят для специализированных применений, таких как коммерческий транспорт и дальнемагистральная логистика, где требуется быстрая заправка и движение по фиксированным маршрутам.

