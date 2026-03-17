Как довезти полезные вещи на машине на дачу без штрафов, царапин и нервов

Простые правила для тех, кто хочет сэкономить на грузовых автомобильных перевозках

Скоро тысячи автомобилистов по всей стране начнут перевозить на дачи инструменты, мебель, стройматериалы, большие саженцы и прочие грузы. Рассказываем, как перевезти все это так, чтобы не повредить автомобиль и не нарушить ПДД.

Что взять с собой в поездку

Как известно, плохая подготовка – это хорошо спланированный провал. Правильная транспортировка начинается со сбора нужных инструментов. Непременно возьмите с собой:

плотную веревку или стропы – крепления, в надежности которых вы уверены;

большое старое одеяло или плотную ткань – защитит салон и ЛКП от грязи и царапин;

красный флажок или световозвращатель – подробнее об этом мы расскажем чуть ниже, когда дойдем до требований ПДД. Пока давайте просто положим это в багажник.

Кстати, про багажник. Заранее освободите его от лишних вещей и сложите задние сиденья (если ваш автомобиль располагает такой опцией). Планируете везти груз на крыше? – Непременно проверьте крепление багажника: расшатанные дуги могут не выдержать нагрузку.

Как правильно уложить груз

Начнем с саженцев. При их погрузке держите в голове простое правило: макушка всегда смотрит назад, а корни – вперед. Это уменьшает сопротивление воздуха и защищает ветки от выворота.

В багажнике застелите пол и борты одеялом. Уложите груз вдоль салона. Закрепите груз веревкой, просунув ее в специальные петли. Можно использовать и ремни безопасности задних сидений.

Прежде чем выезжать на дорогу, устройте небольшой «краш-тест». Разгонитесь до 40-50 км/ч и резко затормозите. Только смотрите, чтобы сзади вас в этот момент не было автомобиля. Иначе на этом моменте придется переходить уже к другому нашему гайду – «Общение с ГАИ при ДТП: что говорить, а о чем лучше молчать».

Но вернемся к нашему «краш-тесту». Затормозили? – Отлично. Теперь проверьте крепление груза и, если оно не ослабло, можно отправляться в путь.

Штрафы за нарушение правил перевозки

Весеннее дачное настроение может испортить встреча с инспектором ГАИ. Точнее, остановка вашего автомобиля по причине нарушения вами правил перевозки.

Выступающий груз. Согласно пункту 23.4 ПДД, груз может выступать за габариты автомобиля максимум на 1 метр сзади и спереди и на 40 сантиметров сбоку от внешнего края габаритного огня. Если больше – нужен опознавательный знак «Крупногабаритный груз».

Освещение. В темное время суток и в условиях плохой видимости выступающий сзади груз должен быть обозначен красным световозвращателем или фонарем. Спереди – белым.

Закрытые номера и фонари. Стать пешеходом из-за перевозки вещей на дачу – казалось бы, что может быть нелепее? Но это вполне осязаемая перспектива. По закону груз не должен закрывать госномера и световые приборы автомобиля. За это предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ.

Документы на саженцы. Возьмите с собой чек или другой документ, подтверждающий покупку. Без него можете попасть под подозрение в незаконном расхищении леса ( ст.260 УК РФ). «Отсидеть за древесину» – фраза, которая звучит как анекдот ровно до тех пор, пока не относится лично к вам.

Время от времени законы меняются, поэтому перед перевозкой крупногабаритных грузов рекомендуем свериться с актуальной редакцией ПДД и КоАП РФ.

