Прощай, Fennek: почему российская оборонка сделала ставку на гусеницы в разведке

Эксперт Крючков сравнил российскую БРМ-1КМ и западный Fennek: защита, вооружение и проходимость

Самое главное в любом разведывательном транспорте – его оснащение специальными средствами наблюдения и связи. Как правило, полный перечень, назначение, а тем более характеристики бортовых разведывательных комплексов не афишируются. Но помимо оборудования, заметную роль для успешного выполнения задач играет шасси, на котором оно смонтировано. Узнаем, какие машины сейчас на вооружении российской армии и стран НАТО.

Лиса с полным приводом

Наиболее типичным образцом западной разведывательной техники является совместная немецко-голландская разработка Fennek. Имя выбрано не случайно, ибо на гражданке фенек – миниатюрная пустынная лиса с огромными ушами. Эти естественные «локаторы» позволяют зверьку вести разведку – слышать малейший шорох на большом расстоянии. Стальной образ животного воплощен европейскими конструкторами в традиционной для них манере – на специализированном колесном шасси.

Разведывательный автомобиль Fennek. Ставка – на автономность и запас хода. На борту есть даже пила, топоры, лопата, болторез, цепи противоскольжения и три канистры с водой.

Компактный и невысокий бронированный автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией 4х4 и 5,7-литровым шестицилиндровым дизелем Deutz BF6M2013C. Цельносварной корпус способен защитить военнослужащих от осколков и бронебойных пуль калибром 7,62 мм. Но бессилен, скажем, против боеприпасов ручного гранатомета РПГ-7.

На случай огневого соприкосновения автомобиль оснащают собственным вооружением. В дистанционно управляемом модуле может быть смонтирован автоматический 40-мм гранатомет, 7,62- или 12,7-мм пулемет.

Вариантов спецоборудования множество, но основной и самый распространенный набор включает телекамеру высокого разрешения, лазерный дальномер, тепловизор на выдвижной (до 3 метров) мачте. Помимо них на борту есть навигационный комплекс, мониторы отображения информации, КВ- и УКВ-радиостанции, аппаратура управления, оборудование для интеграции в армейские командно-информационные системы. Fennek стоит на вооружении Бундесвера, армии Голландии и Катара. Используется и вооруженными силами Украины.

Огромные 20-дюймовые колеса «лисенка» снабжены системой централизованной подкачки шин. Но в разведку он едет без запаски» Вся надежда на шины с вставками run-flat.

Основные характеристики боевой машины

Габариты (длина, ширина, высота): 5580х2550х2290 мм.

Полная масса: 11 800 кг.

Экипаж: 3 человека.

Мощность двигателя: 240 л.с.

Максимальная скорость: 112 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

В разведку на гусеницах

Для нашей армии концепция четырехколесных разведывательных БРДМ – можно считать, пройденный этап. Сбор информации на носителе оборудования, пригодном для магистралей, гравийных дорог и относительно твердых грунтов, видится неоптимальным. Нужен полноценный вездеход, а это прямой путь к гусеничной технике. Чтобы не городить огород с проектированием абсолютно новой машины, наши конструкторы пошли по пути осовременивания уже имеющейся техники. Результат – дебют на Параде Победы – 2025 модернизированной БРМ-1КМ.

Труба поперек корпуса на корме – телескопическая мачта для антенны связи. На модуле вооружения смонтированы противокумулятивные решетки.

Это был показ для широкой публики, к тому моменту боевая разведывательная машина уже поступала в войска и прошла крещение в боях СВО.

Обновленная БРМ-1КМ базируется на хорошо известном шасси боевой машины пехоты первого поколения, но получила современное вооружение, усиленную защиту и совершенное спецоборудование. На стальном бронекорпусе спереди, на корме и по бортам смонтированы объемные блоки динамической защиты. Данные по ней засекречены, но это явно вариант с уклоном против крупнокалиберных пулеметов, снарядов мелкого калибра и кумулятивных боеприпасов ручных гранатометов во всех проекциях.

Вооружение БРМ-1КМ – боевой модуль, унифицированный с БТР-82А, вместо башни с орудием Гром. В его арсенале автоматическая 30-мм пушка 2А72 с боекомплектом 300 выстрелов, 7,62-мм пулемет с боекомплектом 2000 патронов, дымовые гранатометы, современный комбинированный прицел (день/ночь) со стабилизированным полем зрения, лазерный дальномер. В моторно-трансмиссионном отделении машины V-образная дизельная «шестерка» УТД-20С1 рабочим объемом 15,9 л (здесь унификация с БМП второго поколения).

Бронекорпус гусеничной разведывательной машины БРМ-1К хорошо укрыт со всех сторон экранами динамической защиты.

Спецоборудование тоже заменено. Достоверно известно, что на борту появились новые средства связи разных диапазонов. Причем одна из антенн связи может быть смонтирована на специальной мачте (это позволяет увеличить дальность в два раза), которая в транспортном положении закреплена в кормовой части корпуса. Для круглосуточного обнаружения техники и живой силы противника БРМ-1КМ оснащена портативной радиостанцией ближней разведки СБР-5М. Ее антенну монтируют на боевом модуле, но можно использовать комплекс и в выносном варианте. Кроме того, на БРМ-1КМ установлена аппаратура топопривязки. В общем, есть все необходимое для обнаружения, целеуказания и корректировки огня.

Основные характеристики БРМ-1КМ

Габариты: 6735х3150х2550 мм.

Полная масса: 14 200 кг.

Экипаж: 6 человек.

Мощность двигателя: 300 л.с.

Максимальная скорость: 65 км/ч.

Запас хода: 600 км.

Против скоростной западной Лисы с хорошим запасом хода по шоссе (на грунте она способна пройти на одной заправке лишь 460 километров) у нашей разведывательной машины есть сразу три весомых аргумента. БРМ-1КМ предоставляет экипажу лучшую защиту, обладает куда более мощным вооружением и, главное, способна вести разведку там, куда колесной технике не добраться.