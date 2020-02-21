Транспортный налог повысят, если пройдет инициатива Минпромторга

По мнению чиновников, старые автомобили должны платить увеличенный транспортный налог. А старых автомобилей в России очень много — большинство.

Министерство промышленности и торговли намерено повысить базовую ставку транспортного налога на старые автомобили. При этом чиновники решили, что старыми следует признать все машины, чей экологический класс ниже Евро-4.

Как заявил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов, необходимые для внесения поправок документы будут направлены в Минтранс в ближайшее время — чиновники хотят начать собирать больше денег с автомобилистов как можно быстрее — уже с 2021 года.

Какое отношение транспортный налог, который правительство обещало отменить накануне введения акцизов на топливо, может иметь к экологии и чистоте выхлопа, непонятно ни автомобилистам, ни экспертам. По сути, вводится экологический налог, который впоследствии можно будет продублировать, введя отдельный налог на грязный выхлоп и при этом запретив въезд «грязных» машин в некоторые районы, несмотря на то что люди оплатили свое право ездить на автомобилях с низким классом «Евро».

Негативную реакцию автомобильной общественности на нововведение предрекает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов, который напомнил, что большая часть автопарка страны не имеет пометку о классе «Евро» в принципе, а средний возраст машин составляет 13,5 лет.

«У нас транспортный налог уже включен в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно. Экология у нас станет лучше тогда, когда для потребителей появятся экономические стимулы для приобретения новых автомобилей. На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу», — пояснил Интерфаксу Дмитрий Клевцов.

Для понимания того, сколько автомобилистов, не имеющих финансовой возможности сменить автомобиль, вынуждены будут платить увеличенные сборы, что не сделает их богаче и не поможет сменить машину, приведем статистику ГИБДД по автопарку.

В 2018 году в РФ на учете стояло 4,8 млн легковых автомобилей, экологический класс которых — Евро-3, 2,6 млн — с классом Евро-2, 651 500 — с Евро-1, 2,1 млн — Евро-0, а у 14,3 млн автомобилей класс «Евро» не установлен, что предлагается приравнять к Евро-0. Итого — около 24,5 млн автомобилей при общей численности автопарка 42,4 млн машин. «Грязных» грузовиков и автобусов наберется еще пара-тройка миллионов.

Таким образом, налоговая нагрузка увеличится у большинства автомобилистов России. Даже если она составит несколько сотен рублей, подобный подход к взиманию денег нельзя назвать обоснованным и тем более стимулирующим хоть что-то.

А правильных водителей предлагают награждать... фиолетовыми номерными знаками.

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