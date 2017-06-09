Nissan начал производство недорогого аналога X-Trail

Новинка разработана совместно с Dongfeng, а выпускать машину будут под брендом Venucia.

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В Китае стартовало производство Venucia Star — кроссовера, созданного Nissan и Dongfeng. Автомобиль построен на новой модульной платформе VSA-L, которая предназначена для средних и крупных кроссоверов: многорычажные задние подвески, подключаемый полный привод, поперечное расположение силовых установок, среди которых могут быть и гибридные. Venucia Star будет использовать как раз такую, состоящую из 1,5-литрового турбомотора, развивающего 190 л.с., стартер-генератора, работающего на малых скоростях и умеющего рекуперировать энергию торможения для питания бортсети, и блока 48-вольтовых батарей.

Однако большинство инженерных решений перекочевало на Venucia Star с японского кроссовера Nissan X-Trail, сообщает Njcar. Габариты тоже сопоставимы: у Venucia Star длина составляет 4691 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1706 мм. Колесная база — 2756 мм. А вот оснащение — из разряда Luxury: голосовое управление климатом, электроприводами сидений и панорамной крышей, вертикальный мультимедийный тачскрин диагональю 15,6 дюйма, цифровая комбинация приборов на 12,3 дюйма, выдвижная подставка для ног переднего пассажира, регулируемая в широком диапазоне спинка заднего сиденья.

При этом предварительные данные говорят, что Venucia Star будет на четверть дешевле, чем продающийся в Китае Nissan X-Trail. Продажи стартуют в апреле. Кстати, в Китае кроссовер будет называться Xing, а вот наименование Star может означать прицел на глобальный рынок.

В августе 2019 года марка Dongfeng вывела на российский рынок семиместный кроссовер DFM 580.

Фото: autohome.com.cn