Бизнес-версия ГАЗели Next — только для Вьетнама — журнал За рулем

Бизнес-версия ГАЗели Next — только для Вьетнама

Назвали новику Skybus Gaz V-Class.

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ГАЗель Next перевели на электричество. Но не у нас

Эта ГАЗель насыщенного черного цвета, с тонированными стеклами и 11-местным салоном. Убранство салона просто роскошное — здесь установлены кресла, обитые кожей, а подлокотники украшены деревянными лакированными вставками. Над сиденьями водителя и переднего пассажира установлена большая жидкокристаллическая панель, а на потолке — узорная светодиодная подсветка. Выпустила бизнес-версию на базе ГАЗели Next вьетнамская компания Gaz Viet Nam, дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме.

Неясно, внесли ли изменения в конструкцию автомобиля, но стандартные машины оснащаются двумя двигателями — турбодизелем Cummins объемом 2,8 литра и мощностью 149 л. с. либо 2,7-литровым бензиновым мотором УМЗ Evotech на 120 л.с, оба агрегатируются механической коробкой передач.

Фото: Фейсбук

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (33)

ГАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил четыре месяца назад себе два Некста цельнометаллических в фирму, тачки супер. Расход горючки не высок, обслуживание простое, ТО больше 10 тыс на одну машину не выходило. По качеству сборки: есть косячки небольшие, но они не значительны, типа плохой шумки, зазоры местами не выверены, ну и ре...

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