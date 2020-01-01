Назвали новику Skybus Gaz V-Class.

Материалы по теме ГАЗель Next перевели на электричество. Но не у нас

Эта ГАЗель насыщенного черного цвета, с тонированными стеклами и 11-местным салоном. Убранство салона просто роскошное — здесь установлены кресла, обитые кожей, а подлокотники украшены деревянными лакированными вставками. Над сиденьями водителя и переднего пассажира установлена большая жидкокристаллическая панель, а на потолке — узорная светодиодная подсветка. Выпустила бизнес-версию на базе ГАЗели Next вьетнамская компания Gaz Viet Nam, дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме.

Неясно, внесли ли изменения в конструкцию автомобиля, но стандартные машины оснащаются двумя двигателями — турбодизелем Cummins объемом 2,8 литра и мощностью 149 л. с. либо 2,7-литровым бензиновым мотором УМЗ Evotech на 120 л.с, оба агрегатируются механической коробкой передач.

Также интересный вариант — новая модель микроавтобуса ГАЗель City с новыми капотом, светодиодными фарами и бампером.



Фото: Фейсбук