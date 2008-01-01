Volkswagen регистрирует модель Вещь (или Штука)!

Автомобиль называется e-Thing, что намекает не только на электропривод, но и на старую модель компании, известную также под кодом Type 181.

Материалы по теме Как придумали Volkswagen Bus? Во всем виноваты британцы!

Европейское бюро по товарным знакам получило запрос от компании Volkswagen, желающей зарегистрировать новый товарный знак. При этом не было предоставлено ни наброска, ни дополнительной информации, которая бы прояснила планы автопроизводителя.

Учитывая, что Volkswagen производит автомобили (и, кстати, очень вкусные сосиски, которые можно заказать по каталогу запчастей), речь явно идет о новой модели. Которая будет иметь отсылку к машине, продававшейся с 1968 по 1973 год под названием Thing (Type 181).

Та машина была сделана на базе спорткара Karmann Ghia и оснащалась мотором воздушным охлаждением от Жука. У нее была откидная тканевая крыша, а в салоне стояли четыре сиденья. Двери и лобовое стекло были съемными. Но это не был внедорожник, поскольку модель была заднеприводная. Это, скорее, пляжный автомобиль, такой как Citroen Mehari, известный нам по серии французских фильмов о жандармах с Луи де Фюнесом, или Mini Moke. Но никак не Jeep CJ-5 — гражданская версия армейского внедорожника Willys MB времен Второй мировой войны.

Возможно, Volkswagen намерен сделать модель на современной модульной платформе MEB, но в ретростиле — четырехместный автомобиль с открытым верхом. Нечто подобное мы уже видели — концепт ID.Buggy, представленный в 2019 году. Но это маловероятно — получится слишком узкоспециализированная модель.

Вероятнее всего, компания электрифицирует винтажную модель. Кстати, концерн уже зарегистрировал похожие товарные знаки e-Samba и e-Beetle.

Известно, что Volkswagen разрабатывает электрический внедорожник, который будет более проходимым, чем, например, ID.4. Появиться он должен в 2023 году.

Также компания Volkswagen выпускает недорогие и комфортные кемперы.

Фото: Volkswagen