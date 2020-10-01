Кто кого перетянет: электричество жулит против ДВС

По всем признакам это рекламный трюк.

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Это не первое противостояние «электрички» и бензинового монстра, и и уж точно не последнее. Мы видели заезды на четверть мили, гонки по кольцевым трассам, и однажды пикапы даже встречались в битве по перетягиванию троса. Сегодняшний поединок — очередное доказательство того, что электрическая эра в автопроме наступает. Или повод подискутировать об этом.

Поединок проходил в США, и в нем сошлись самый продаваемый пикап Северной Америки Ford F-150 и первый продукт стартапа Lordstown Motors — электрический Endurance. Собственно, сам ролик выложила компания-производитель электрической машины. Издание Car and Driver уже предположило, что это не столько эксперимент, сколько рекламный трюк.

Во-первых, в соперники выбран не самый мощный Ford F-150: версия Lariat с 2,7-литровым V6 выдает 325 л.с. и 542 Нм, в то время как четыре электромотора Endurance выдают в сумме 2700 Нм, а в пике — 5900 Нм. Конечно, спорить с такими данными было бы непросто и топ-версии F-150...

Но есть еще и «во-вторых». Со всех ракурсов заметно, что электрический автомобиль начинает двигаться чуть раньше. Компания-разработчик объяснила это тем, что электродвигатели просто быстрее реагируют на команды, однако со стороны все равно выглядит как не совсем честная игра.

Что думаете — нажулили слегка или все по-честному?

После того как главный инженер GM сказал, что прототипа электрического Хаммера пока не существует, в компании спешно показали реальный Hummer EV.

Видео: Youtube, канал Lordstown Motors