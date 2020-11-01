Обкуренный водитель Теслы поджег один дом и затопил другой

Батарейками от электромобиля, словно шрапнелью, накрыло близлежащий жилой массив.

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В масштабной аварии, произошедшей в Корваллисе (Орегон, США), участвовал всего один автомобиль — Tesla Model 3 2019 года выпуска. Его водитель не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в столб, а затем в два дерева и в телефонный распределительный щит. Скорость в начальный момент аварии превышала 160 км/ч, а до полной остановки машина преодолела путь 300 футов, то есть более 90 метров.

Машина разбросала вокруг себя осколки на добрую сотню метров вокруг. Согласно полицейскому отчету, на который ссылается ресурс Autoevolution, батарейный блок машины разрушился, и одна из батареек (из которых блок и состоит) разбила окно, приземлившись на кровать в расположенном неподалеку доме, в результате чего произошел пожар.

Еще одна упала на колени сидящего человека в другом доме. А оторванное колесо угодило в третий дом, разорвало водопровод и затопило все строение.

Водитель, в котором очевидцы опознали местного жителя, после случившегося сбежал и был пойман в трех кварталах от места аварии. Следствие установило, что он находился под воздействием марихуаны.

К счастью, он является единственным пострадавшим в инциденте, и легкие травмы уже вылечены в местной больнице. Любителю быстрой и глупой езды предъявлено обвинение по нескольким статьям.

А в Калифорнии водитель просто засмотрелся на ландшафт — и вылетел с автострады.

Фото: Instagram, пользователь City of Corvallis Police Department