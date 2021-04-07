VW троллит Subaru в своей новой рекламе

Точнее, компания Volkswagen решила унизить владельцев Subaru Outback и других подобных семейных машин, показав им правильную альтернативу — электромобиль ID.4.

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Новый Volkswagen ID.4 — современный семейный автомобиль, меняющий мир. Именно эту идею решили донести маркетологи компании, а для сравнения им понадобился внедорожный универсал, который тоже вроде как семейный автомобиль.

Брать в свою рекламу версии AllRoad от Audi или собственные AllTrack в компании не стали, а поместили в кадр забрызганный грязью и рычащий Subaru Outback.

Появляется японский автомобиль в кадре как раз тогда, когда современная мама с наслаждением говорит:

Раньше мы не могли слышать сладкие звуки природы!

Идиллию вдруг нарушает рев бензинового оппозитного двигателя, а чтобы придать ситуации трагизма, нам показывают кучу наклеек на двери багажника Субару: «Я люблю природу», «Мир» и четыре знака переработки, говорящие о том, что машина якобы сделана из вторсырья.

Серьезно?! — восклицает рассерженная мама.

А далее не терпящий возражений голос за кадром заявляет:

Прежде чем изменить весь мир, он должен изменить ваш — совершенно новый электрический Volkswagen ID.4. Первый электрический кроссовер для всех.

Назвать гениальной эту рекламу Volkswagen сложно. В последнее время у компании выходит много нелепых реклам. Вспомнить хотя бы шутку про смену названия на VOLTswagen или рекламу Гольфа, оскорбительную для выходцев из Африки. Может, компании пора что-то поменять в рекламных отделах?

Kia же не так давно заявила в рекламе К5, что этот седан лучше, чем BMW.

Фото, видео: Volkswagen