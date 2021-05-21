Что думают о ГАЗ Садко Next в Австралии? Рассказ местного журналиста

Цена на Зеленом континенте будет 90 000 австралийских долларов, что составляет около 5,2 млн рублей. В России Садко дешевле — около 3 млн рублей.

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В марте 2021 года стало известно о скорых поставках ГАЗ Садко Next в Австралию, где машина будет представлена как GAZ Trackmaster 4x4. Как сообщил «Русский автомобиль», австралийский журналист Роберт Пеппер протестировал грузовик.

Комплектация машины, с поправкой на правое расположение руля, аналогична российской: турбодизель ЯМЗ-534 (4,4 л, 150 л.с., 419 Нм), 5-ст. МКП, раздатка с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей и блокировками обоих межколесных дифференциалов. Раздаточная коробка и блокировки управляются не рычагами, как в предыдущем поколении, а удобным селектором и кнопками.

Управлять Садко гораздо удобнее, чем большинством грузовых машин, ощущения похожи на «легковые», сказал Пеппер, оговорившись, что рычаг КП все же требует повышенных усилий на переключениях. Обзорность из кабины журналист назвал фантастической. С раскисшей от дождя полосой препятствий ГАЗ справился без проблем — и показал себя лучше, чем специально подготовленный Toyota Land Cruiser 70. Пеппер отметил, что шины Садко (12.00 R18) будут являться самыми крупными внедорожными покрышками на рынке Австралии. Приятно удивила обозревателя и система подкачки шин.

Конкурентами в Австралии у Садко станут Mitsubishi Fuso Canter и Isuzu NPS. У них есть свои преимущества: более компактные размеры, длинное шасси для установки крупных надстроек, увеличенная грузоподъемность, буксировочные способности, наличие подушек безопасности. Зато ГАЗ не требует доработок под бездорожье и имеет капотную, более удобную и комфортную, компоновку кабины, отметил Роберт Пеппер.

Еще одной внедорожной новинкой от ГАЗа должен стать полноприводный Соболь NN 4x4.

Видео: Youtube/L2SFBC-Robert Pepper-auto journo