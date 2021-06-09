Мировая премьера Toyota Land Cruiser 300 — прямая трансляция — журнал За рулем

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Мировая премьера Toyota Land Cruiser 300 - прямая трансляция

Увидеть внедорожник нового поколения можно будет сегодня, 9 июня 2021 года, в 22:00 по московскому времени.

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Land Cruiser 200 выпускается уже почти 14 лет, и пришло время выхода нового поколения культового внедорожника. Он состоится сегодня вечером, и его особенности перестанут быть секретом.

Основной целью Тойоты является Ближний Восток, где такие автомобили, как Nissan Patrol и LC200, пользуются особой популярностью, а также Россия.

Мы уже видели новинку без какого-либо камуфляжа и даже знаем, каким будет ее салон, поэтому сюрпризов быть не должно. Но все возможно.

Кстати, Land Cruiser в этом году отмечает 70-летний юбилей. День рождения будет отмечен отказом от двигателей V8 и переходом на новую платформу TNGA-F. Теперь машина будет оснащаться более экономичными и мощными моторами V6 и 10-ступенчатым автоматом.

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Бензиновый битурбированный двигатель выдает 409 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 650 Нм крутящего момента в диапазоне от 2000 до 3600 оборотов в минуту. Что касается 3,3-литрового турбодизеля, то его мощность составит 302 л.с. при 4000 оборотах в минуту и 700 Нм при 1600–2600 оборотах в минуту. Вероятно, в России дизель дефорсируют до 250 л.с.

Новый Land Cruiser будет иметь длину чуть менее 5 метров, а его колесная база составит 2850 мм.

Предлагаем вам посмотреть онлайн-премьеру внедорожника нового поколения и выяснить, насколько верными оказались предположения о нем.

Фото: instagram.com

Видео: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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