Первое фото салона нового Toyota Land Cruiser

Автомобиль получит очень высокую центральную консоль с парящим экраном и множеством клавиш.

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Ранее были опубликованы эскизы салона нового Toyota Land Cruiser, которые давали лишь общее представление об интерьере внедорожника. Теперь в Instagram появились снимки салона.

На центральной консоли расположен парящий дисплей, высота которого не закрывает обзор дороги водителю. Ниже видны два воздуховода и панель управления климатической системой с удобными кнопками и переключателями, которыми можно будет пользоваться на ходу, так же не отвлекаясь от дороги.

Еще ниже виден ряд клавиш управления бортовыми системами, такими как подогрев стекол, под которыми расположены джойстик коробки передач (она будет 10-ступенчатая) и селектор режимов движения.

Слева видно рулевое колесо с тремя спицами и кнопками, а справа — бардачок, ручка открывания которого находится как можно ближе к водителю.

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Фото: instagram.com