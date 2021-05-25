Первое фото салона нового Toyota Land Cruiser — журнал За рулем

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Первое фото салона нового Toyota Land Cruiser

Автомобиль получит очень высокую центральную консоль с парящим экраном и множеством клавиш.

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Ранее были опубликованы эскизы салона нового Toyota Land Cruiser, которые давали лишь общее представление об интерьере внедорожника. Теперь в Instagram появились снимки салона.

На центральной консоли расположен парящий дисплей, высота которого не закрывает обзор дороги водителю. Ниже видны два воздуховода и панель управления климатической системой с удобными кнопками и переключателями, которыми можно будет пользоваться на ходу, так же не отвлекаясь от дороги.

Еще ниже виден ряд клавиш управления бортовыми системами, такими как подогрев стекол, под которыми расположены джойстик коробки передач (она будет 10-ступенчатая) и селектор режимов движения.

Слева видно рулевое колесо с тремя спицами и кнопками, а справа — бардачок, ручка открывания которого находится как можно ближе к водителю.

Фото: instagram.com

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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