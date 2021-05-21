Рассказ одного из дилеров Toyota также пролил свет на некоторые особенности внедорожника нового поколения.

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Продажи очередного поколения Land Cruiser начнутся в августе 2021 года. График подготовки к продажам выглядит так. В середине июня дилерам предоставят полную информацию о ценах на автомобили. В начале июля стартует производство бензиновой версии, а дизельная встанет на конвейер примерно через две недели после этого. В августе выйдет пресс-релиз о старте продаж, пишет портал bestcarweb.jp. Таким образом, прием заказов начнется в середине июля, а первые поставки внедорожников покупателям следует ожидать в конце августа.

У нового Toyota Land Cruiser будут расширенные внедорожные и ходовые качества, улучшится и оснащение, а также отделка салона, доступны 5- и 7-местная версии. Переход на платформу TNGA GA-F снизит вес машины на 200 кг (до 2385 кг), а двигатели будут работать в паре с 10-ступенчатым автоматом.

Помимо блокировки заднего дифференциала появится и блокировка переднего дифференциала, а также новая система подвески E-KDSS и система контроля крена кузова. Multiterrain Select, который до сих пор управлялся вручную, превратится в полностью автоматическую систему, которая будет самостоятельно выбирать режим движения в соответствии с качеством дороги.

Багажник заметно увеличится. Глубина багажного отделения вырастет с 900 мм до 1240 мм, а сиденья третьего ряда будут выдвигаться из пола. Сиденье второго ряда может складываться в пропорции 4:2:4.

В компании также позаботились о защите автомобиля от угона, добавив систему аутентификации владельца по отпечатку пальца — она встроена в кнопку запуска двигателя.

Также японское издание привело примерные габариты нового Toyota Land Cruiser:

Длина: 4950 мм (не изменилась)Ширина: 1980 мм (не изменилась)Высота: 1870 мм (бензиновая версия ниже на 85 мм, 1920 мм; дизельная версия ниже на 35 мм)Колесная база: 2850 мм (не изменилась)Минимальный радиус поворота: 5,9 м

Увидеть салон нового Toyota Land Cruiser вы можете здесь.

Фото: bestcarweb.jp