Интерьер новой Lada Vesta - фото без камуфляжа

Предположения оправдываются: «приборка» действительно цифровая, а климатический блок - от Арканы.

До настоящего момента интерьер обновленной Весты появлялся на шпионских снимках лишь в закамуфлированном виде, а также на рендере, просочившемся в сеть с закрытой презентации. Теперь же доступны первые фото, дающие представление о том, как реально будет выглядеть салон. Сообщество «Русский автомобиль» опубликовало пару снимков, которые прислал подписчик.

Большинство предположений, догадок и уже известных по рендеру моментов на этих снимках находят свое подтверждение. Одно из главных обновлений салона — полностью цифровая комбинация приборов. Некоторые комментаторы обратили внимание на массивный блик в верхней части облицовки, на что уже получили справедливое уточнение: автомобиль предсерийный, а потому использован глянцевый «обходной» пластик, которого точно не будет в серии.

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Как видим по фото, передняя панель, консоль и все клавиши также будут новыми. Второй ключевой момент (помимо цифровой приборки) — это, конечно, экран мультимедийного комплекса: как и сообщали ранее неофициальные источники на АВТОВАЗе, он довольно крупный и имеет вертикальную, «планшетную» ориентацию. Под ним видим блок климатической системы — его новая Веста действительно позаимствует у кроссовера Renault Arkana.

А вот и еще одна кроссоверная черта: под «климатом» расположился круглый модуль интеллектуальной пробуксовочной системы Lada Ride Select — сейчас она используется только на модели XRAY Cross.

Прототипы Lada Vesta FL часто мелькают на улицах недалеко от АВТОВАЗа в Тольятти, а также летом их можно было видеть на климатических испытаниях в Сочи. Ранее машину в топ-версии показали дилерам в Москве.

Уже известно, как будут выглядеть дверные карты, как работают светодиодные фары, что поменяется по внешности, а также чем будут отличаться недорогие комплектации.

Ожидается, что серийное производство обновленной Весты начнется на заводе Lada Ижевск в первой половине 2022 года. Но уже в сентябре 2021-го должны выпустить пилотную партию машин — для настройки технологического процесса.

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Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»