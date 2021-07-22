Обновленную Весту заметили в Сочи

Новинка, которая скоро должна появиться в продаже, проходит испытания жарой на дорогах общего пользования.

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В кадр попали седан и универсал Vesta, обклеенные камуфляжной пленкой. Неприкрытыми остались только крыша, двери и пороги.

Известно, что обновленная Vesta получит новые бамперы, а также светодиодные фары и фонари. Изменится и решетка радиатора, причем значительно, так как вместе с ней поменяются передние крылья и капот, который получит встроенные форсунки омывателя лобового стекла.

В салоне появится новая мультимедийная система, экран которой будет располагаться вертикально. Следовательно, измениться может и дизайн центральной консоли. Изменится и линейка двигателей — существующие моторы будут модернизированы.

В продажу обновленные Весты должны поступить в 2022 году. Пока же можно приобрести дорестайлинговую Lada Vesta по цене от 758 900 до 1 240 900 рублей.

Появились новые изображения Lada Niva 3, которая придет на смену классическому ВАЗ-2121.

Фото: Facebook