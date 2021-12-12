Lada Gnom на платформе Оки: все подробности

Машины, которые опередили свое время — в 1990-е они оказались никому не нужны.

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Сегодня небольшие электромобили для курьерских или развлекательных функций все активнее входят в жизнь, особенно в регионах с мягким климатом. На АВТОВАЗе существовал подобный проект — об экспериментальных автомобилях линейки Гном / Эльф вспомнила корпоративная газета «Волжский автостроитель», побеседовав с дизайнером этих автомобилей, а впоследствии — и главным дизайнером завода Евгением Лобановым.

Автомобили разрабатывались и изготавливались силами специально созданного творческого молодежного коллектива... мы действовали в рамках эксперимента, максимально используя личный творческий потенциал (во многом в нерабочее время), и без излишней опеки и контроля функционального руководства», — рассказал Евгений Лобанов.

Рабочая группа, в которую, помимо него, вошли Николай Тазтдинов, Владимир Ковтун, Андрей Любимов и Юрий Ларионов, разрабатывала модель под производство на российских оборонных предприятиях, в эпоху поздней перестройки переживавших не лучшие времена. Проект мини-автомобиля был дешевле выпускаемой тогда Оки. Технологии изготовления (закрепляемые на стальном каркасе пластиковые панели) не позволяли иметь по-настоящему массовое производство, но зато и не требовали дорогого оборудования.

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Кстати, платформой с Гномом и Эльфом поделилась как раз Ока: у нее был позаимствован пол, лонжероны, подвеска, щиток передка, рамка лобового стекла. Схема посадки — 2+2, причем сиденья машин официально оформлены как изобретения: заднее складное, а переднее — с смещенной в плечевую зону боковой поддержкой, что позволяло задним седокам «обнимать» спинки коленями. Предполагалось два варианта силовых установок — ДВС и электродвигатель.

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Методика производства кузовных панелей из пластика, которую мы опробовали, в дальнейшем получила свое развитие в автомобильном тюнинге, в производстве мелкосерийных модификаций Lada, в автоспорте. А еще Гном и Эльф стали первыми проектами ВАЗа, в которых мы попытались применить математическое моделирование поверхности кузовных деталей. В серийной продукции это было в дальнейшем успешно применено уже на проектах ВАЗ-2110, ВАЗ-2123, затем и на Калине», — говорит Лобанов.

Первый прототип Гнома построили в 1992 году, а открытый пляжный Эльфа появился в 1996-м, причем та машина сразу выиграла престижное экологическое ралли в Монте-Карло. В рамках испытаний молодые специалисты не раз выезжали на набережную Тольятти, неизменно производя фурор среди местных жителей. Предполагалось, что машинами будут пользоваться как молодые неопытные водители, так и пожилые люди, которым ни к чему мощная и большая машина.

Верность этого предположения подтверждается и сейчас: восторги публики всех возрастов Лобанову, по его словам, до сих пор передают работники вазовского музея, где до сих пор стоит один из уцелевших прототипов Эльфа. Всего было изготовленного около 10 автомобилей семейства Гном / Эльф. Инвестиций на производство таких машин в 1990-х ни у кого так и не нашлось...

Ранее Евгений Лобанов рассказывал, как появился проект российского спорткара Lada Revolution III.

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Фото: «Волжский автостроитель»