VW откажется от модели Golf. И не только от нее

Судя по объяснению причин, эта участь может постигнуть и другие автомобили концерна, включая Skoda, Audi, Seat.

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Volkswagen Golf, один из самых популярных компактных автомобилей в мире, может закончить свое существование — разработкой нового поколения хэтчбека заниматься невыгодно, особенно в ситуации введения все более строгих экологических норм.

Как отметил Томас Шефер, генеральный директор VW, в данном сегменте целесообразнее выпускать электромобили, которые скоро станут доступнее, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). То есть нынешний VW Golf восьмого поколения может стать последним Гольфом с ДВС.

«Нам нужно будет посмотреть, стоит ли разрабатывать новый автомобиль, который не прослужит семь или восемь лет (из-за экологических норм. — Прим. ред.)», — говорит Томас Шефер, уточняя, что разработка нового поколения будет «чрезвычайно дорогой».

Также генеральный директор рассказал, что в компании работают над обновлением нынешнего Golf, а дальнейшая судьба модели решится в ближайшие двенадцать месяцев.

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Уход моделей с ДВС не неожиданность — страны ЕС договорились продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов с 2030 года. Ранее, в марте 2021 года, VW заявлял о скором появлении новых поколений моделей Golf, T-Roc, Tiguan и Passat, но теперь, видимо, их не будет.

Сейчас VW Group работает над четырьмя сравнительно доступными по цене электромобилями, которые появятся до 2025 года. Ожидается, что VW ID.2 будет стоить менее 25 000 евро (1,5 млн рублей). Запас хода машины на одной зарядке будет составлять 350–400 км.

Завод Volkswagen в Калуге вскоре будет продан.

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Фото: Volkswagen