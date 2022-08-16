5 новых кроссоверов Mahindra. Ждать в России?

Во всех этих моделях используются технологии концерна Volkswagen AG.

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Индийский бренд Mahindra, похоже, готовится к выходу на ранок электромобилей, анонсировав пять новых концепткаров суббрендов XUV и BE. Все они построены на новой платформе Mahindra под названием Inglo и с использованием компонентов платформы MEB VW Group.

Кроссоверы марки BE выглядят более футуристично, чем XUV, которые, по-видимому, ближе к состоянию серийных моделей. Все показанные машины — цифровые визуализации, реальных прототипов пока нет.

VW Group и Mahindra совсем недавно подписали соглашение, по которому у немецких и индийских машин будут общие «электрическая трансмиссия, аккумуляторная система и аккумуляторные элементы».

Платформа Inglo будет совместима с аккумуляторными батареями мощностью 60–80 кВт·ч. При быстрой зарядке эти аккумуляторы достигнут 80-процентного заряда менее чем за 30 минут.

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Выпускаться кроссоверы будут с задним (231 л.с.) или полным приводом (340 л.с.), что позволит разгоняться до 100 км/ч секунд за шесть. То есть индийские электромобили будут мощнее, чем электрокары Audi, VW и Skoda.

В продаже новинки начнут появляться с 2024 года, и первыми их смогут купить индийские автомобилисты. Затем кроссоверы начнут поставляться в другие страны и, возможно, в Россию.

Фото, видео: Mahindra