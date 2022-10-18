В России появился новый легкий грузовик

Его грузоподъемность составляет 800 кг и он способен перевозить до 5 кубометров.

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Легкий электрогрузовик Wolf FC-25 уже получил одобрение типа транспортного средства и уже скоро должен появиться в продаже. Торговать им будет российская компания New Energy Motors.

Автомобиль оснащается кондиционером и отопителем салона, есть подушка безопасности и даже камера заднего вида.

Грузовичок будет интересен службам доставки, так как его эксплуатационные расходы минимальны — это электромобиль.

Wolf FC-25

Электромотор машины имеет мощность всего 41 л.с. (30 кВт), благодаря чему запас хода на одной зарядке может достигать 200 км. По статистике суточный пробег машин служб доставки составляет в среднем 150 км в сутки. Следовательно, заряда вполне хватит на рабочий день.

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Чтобы зарядить аккумулятор полностью, необходимо 5 часов, и для этого подойдет обычная бытовая сеть.

Грузовик Wolf FC-25 будет представлен в четырех версиях: бортовой грузовик, рефрижератор с дополнительной батареей, изотермический и промторварный фургоны.

В России появятся права новой категории.

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Фото: «Русский автомобиль», Unsplash