В России появился новый легкий грузовик — журнал За рулем

В России появился новый легкий грузовик

Его грузоподъемность составляет 800 кг и он способен перевозить до 5 кубометров.

Материалы по теме
Аварийность под камерами растет

Легкий электрогрузовик Wolf FC-25 уже получил одобрение типа транспортного средства и уже скоро должен появиться в продаже. Торговать им будет российская компания New Energy Motors.

Автомобиль оснащается кондиционером и отопителем салона, есть подушка безопасности и даже камера заднего вида.

Грузовичок будет интересен службам доставки, так как его эксплуатационные расходы минимальны — это электромобиль.

В России появился новый легкий грузовикWolf FC-25
Wolf FC-25

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Электромотор машины имеет мощность всего 41 л.с. (30 кВт), благодаря чему запас хода на одной зарядке может достигать 200 км. По статистике суточный пробег машин служб доставки составляет в среднем 150 км в сутки. Следовательно, заряда вполне хватит на рабочий день.

Материалы по теме
Новый внедорожник Chery — первое фото

Чтобы зарядить аккумулятор полностью, необходимо 5 часов, и для этого подойдет обычная бытовая сеть.

Грузовик Wolf FC-25 будет представлен в четырех версиях: бортовой грузовик, рефрижератор с дополнительной батареей, изотермический и промторварный фургоны.

Фото: «Русский автомобиль», Unsplash

Наше новое видео
Как собирают электромобили в России (видео)
Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?
Жигули за 2 миллиона? А они этого стоят!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров310
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: