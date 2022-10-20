Вьетнамский Vinfast привезет в Россию два кроссовера — журнал За рулем

Вьетнамский Vinfast привезет в Россию два кроссовера

Запатентованы изображения автомобилей, которые сама компания пока еще не выпускает.

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Автопроизводитель из Вьетнама Vinfast оформил в России патенты на две перспективные модели, которые компания публично еще не показывала.

На изображениях экстерьеры субкомпактного и компактного кроссоверов, выполненных в общем дизайне.

Вьетнамский Vinfast привезет в Россию два кроссовера

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Автором изображений указан Роберто Пьятти, ведущий дизайнер частной компании Torino Design, с которой сотрудничает и российский КАМАЗ, напоминает Drom.ru.

Обе представленные модели выглядят довольно современно: их характеризует сочетание плавных линий и острых граней. Субкомпактная модель — двухцветная, фишка второго автомобиля — двухъярусное оформление фар (блоки ближнего и дальнего света в углах бампера).

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На автосалоне в Париже компания недавно заявила, что готовит для Европы электрокроссоверы.

Марка Vinfast на российском рынке до сих пор не представлена, планировала выйти на него еще в 2019 году, но этого так и не случилось.

Фото: Роспатент

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