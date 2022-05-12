Названа цена вьетнамских кроссоверов

Компания VinFast объявила цены на кроссоверы VF 8 и VF 9 для Европы и Канады. В продажу машины поступят во второй половине 2022 года. Надо отметить, что это электромобили.
VinFast VF 8 в версии Eco и запасом хода 420–471 км (зависит от батареи), способный разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды, стоит от 43 050 евро или 3,13 млн рублей. В версии Plus (запас хода 400 и 447 км, в зависимости от батареи), разгоняющийся до 100 км/ч за 5,5 секунды стоит от 43 350 евро или 3,7 млн рублей.
VinFast VF 9 также предлагается в версиях Eco и Plus с двумя вариантами аккумуляторов. В первой версии запас хода составляет 423–438 км (7,5 секунды до 100 км/ч), а во второй — 580–594 км (6,5 секунды до 100 км/ч). VF 9 Eco стоит от 58 700 евро (4,3 млн рублей), а VF 9 Plus — от 64 100 евро (4,65 млн рублей).
Компания VinFast намерена начать продажи и в России, но дата их начала пока неизвестна. Вероятно, это произойдет в 2023 году.
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Фото: VinFast