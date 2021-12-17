Чем вьетнамский VinFast поразил Америку — журнал За рулем

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Чем вьетнамский VinFast поразил Америку

После недавнего триумфа компания представит еще три новых автомобиля на выставке CES в Лас-Вегасе.

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VinFast произвел настоящий фурор на автосалоне в Лос-Анджелесе, где представил кроссоверы VF e35 и VF e36, которые появятся в продаже в США в 2022 году. Это роскошные и технологичные автомобили, появившиеся буквально ниоткуда. Но у вьетнамского автопроизводителя есть еще три новинки, которые он выставит на CES.

О них мало что известно, кроме того, что они будут представлены в сегментах A, B и C, а разработкой их дизайна занимались Pininfarina и Torino Design.

Чем вьетнамский VinFast поразил Америку

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В VinFast также заявили, что новые модели будут оснащены самыми современными системами помощи водителю, смогут самостоятельно парковаться и выезжать с парковки к владельцу, получат системы удержания в полосе и предотвращения столкновений, голосового и виртуального помощников и многое другое.

Чем вьетнамский VinFast поразил Америку

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Кроме того, были сделаны намеки на наличие искусственного интеллекта и технологий машинного обучения.

Пока неясно, когда появятся новые модели. VinFast ранее заявлял, что поставки e35 и e36 планируется начать в четвертом квартале 2022 года.

Выставка CES, на которой VinFast представит новинки, пройдет с 3 по 7 января 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


Фото: VinFast

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