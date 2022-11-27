На чем возят футболистов на ЧМ в Катаре

Для перевозки людей используют 4000 автобусов, которые перевозят 1,2 миллиона болельщиков со всего мира.

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Чемпионат мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре, сделали максимально «зеленым», чтобы отвечать мировым трендам экологичности.

Катар закупил 3000 автобусов к 1000 уже имеющихся. 741 из них — на электрической тяге, остальные дизельные, но соответствуют стандарту выбросов Евро-5. На автовокзале Лусаил электричество для подзарядки электробусов вырабатываются солнечными батареями.

На чемпионат заявились китайские автобусные бренды, например, Higer и Yutong. В целом, китайские автобусы составили 37,5% от всего задействованного на спортивном событии автопарка (1500 штук). В том числе 741 — электробус Yutong. Южнокорейский Hyundai отправил в Катар 10 электробусов Elec City.

Все восемь стадионов, где проходят матчи, находится рядом. Максимальное расстояние между ними — 75 километров.

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Источник: Chinadaily, ArabNews

Фото: YouTube, Chinabuses.org