Самое смешное ДТП в 2022 году (видео)

При всей спорности заголовка (кто-то скажет: какой может быть юмор в автомобильной аварии?), выбрать самое смешное ДТП 2022 года оказалось весьма сложной задачей.

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А все потому, что забавного на наших и не наших дорогах происходит удивительно много! Вот вам только несколько примеров из минувшего года:

Отметившийся очередным клиентом «мост глупости»;

Ударившая в Приус молния;

Завалившая Jeep девушка;

Утопившие Тойоту полицейские;

Подорвавшийся на гранате автовор;

Разлетевшаяся по трассе Coca-Cola;

Почти исполнивший тройной тулуп КАМАЗ с песком.

Однако первое место по праву занимает девушка-блогер из Санкт-Петербурга, в августе 2022 года насмешившая весь рунет. Нет, мы на полном серьезе ей сочувствуем, но ее пример — другим (и ей самой!) наука.

Конечно, попавшим во все перечисленные инциденты совершенно не до смеха. Но такова и есть наша жизнь — гремучая смесь трагедии и комедии. Желаем вам в новом году выходить с честью из всех ситуаций — так, чтобы спустя некоторое время над ними можно было только посмеяться!

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Видео: ВКонтакте / Деловой Петербург

Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург»