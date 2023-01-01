Самое смешное ДТП в 2022 году (видео)

А все потому, что забавного на наших и не наших дорогах происходит удивительно много! Вот вам только несколько примеров из минувшего года:
- Отметившийся очередным клиентом «мост глупости»;
- Ударившая в Приус молния;
- Завалившая Jeep девушка;
- Утопившие Тойоту полицейские;
- Подорвавшийся на гранате автовор;
- Разлетевшаяся по трассе Coca-Cola;
- Почти исполнивший тройной тулуп КАМАЗ с песком.
Однако первое место по праву занимает девушка-блогер из Санкт-Петербурга, в августе 2022 года насмешившая весь рунет. Нет, мы на полном серьезе ей сочувствуем, но ее пример — другим (и ей самой!) наука.
Конечно, попавшим во все перечисленные инциденты совершенно не до смеха. Но такова и есть наша жизнь — гремучая смесь трагедии и комедии. Желаем вам в новом году выходить с честью из всех ситуаций — так, чтобы спустя некоторое время над ними можно было только посмеяться!
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Видео: ВКонтакте / Деловой Петербург
Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург»