Самое смешное ДТП в 2022 году (видео) — журнал За рулем

Самое смешное ДТП в 2022 году (видео)

При всей спорности заголовка (кто-то скажет: какой может быть юмор в автомобильной аварии?), выбрать самое смешное ДТП 2022 года оказалось весьма сложной задачей.

Материалы по теме
Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

А все потому, что забавного на наших и не наших дорогах происходит удивительно много! Вот вам только несколько примеров из минувшего года:

Однако первое место по праву занимает девушка-блогер из Санкт-Петербурга, в августе 2022 года насмешившая весь рунет. Нет, мы на полном серьезе ей сочувствуем, но ее пример — другим (и ей самой!) наука.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Конечно, попавшим во все перечисленные инциденты совершенно не до смеха. Но такова и есть наша жизнь — гремучая смесь трагедии и комедии. Желаем вам в новом году выходить с честью из всех ситуаций — так, чтобы спустя некоторое время над ними можно было только посмеяться!

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Видео: ВКонтакте / Деловой Петербург

Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург»

Наше новое видео
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров434
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: