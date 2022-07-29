Трассу М-4 «Дон» засыпало бутылками Coca-Cola — журнал За рулем

Трассу М-4 «Дон» засыпало бутылками Coca-Cola

Санкционный напиток рассыпался по дороге в результате аварии.

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ДТП произошло на участке трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. На кадрах, которые сняли очевидцы аварии, видно, что бутылки с газировкой разбросало по дороге в радиусе нескольких десятков метров.

В управлении ГИБДД по Ростовской области рассказали, что водитель фуры не справился с управлением. Машина протаранила центральное в барьерное ограждение.

Когда фура оказалась на встречной полосе, произошло возгорание.

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Никто из людей в этом курьезном ДТП, к счастью, не пострадал: на трассе в момент аварии встречных машин не было, а водитель успел покинуть кабину. Чего, увы, не скажешь о товаре.

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Фото, видео: vk.com/rostov_typical

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