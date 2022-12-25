Привет из новогодней столицы: в Новосибирске провели масштабный флешмоб — журнал За рулем

Привет из новогодней столицы: в Новосибирске провели масштабный флешмоб

В акции приняли участие 130 автомобилей.

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Водители из Новосибирска уже вовсю готовятся к встрече Нового года и напоминают, что их город в этом году — новогодняя столица России. В предновогоднем флешмобе они выстроили автомобили в форме новогодней снежинки — она стала самой большой в стране!

«В этом году вместе с другими участниками автоклубов мы решили поздравить людей с наступающим Новым годом, а также сделать акцент на снежинке, поскольку она стала символом новогодней столицы России», — рассказала один из организаторов акции Людмила Качесова.

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Но только снежинкой автомобилисты не ограничились, а перестроились и «сложили» из машин буквы «НСК» и цифру 2023.

Все три фигуры сняли с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

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Источник: Типичный Новосибирск

Фото: скриншот видео Youtube

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