Самую большую автоелку в России «построили» в Красноярске

Огромную елку в преддверии Нового года собрали в Красноярске местные автомобилисты.
«Автоелка» в Красноярске побила российский рекорд по количеству машин, поскольку ранее в других городах во флешмобе принимали участие не более 500 автомобилей единомоментно.
На кадрах, сделанных с квадрокоптера, видно, как в определенный момент водители по очереди включили фары и елка засветилась — от макушки до основания.
Обычно ГИБДД не приветствует «тусовки» автомобилистов, но здесь не тот случай: полицейские не просто дежурили на мероприятии, но и принимали в нем самое непосредственное участие, включив проблесковые маячки на своих автомобилях.
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Источник: Нетипичный Красноярск
Фото: скриншот видео YouTube