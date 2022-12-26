Самую большую автоелку в России «построили» в Красноярске

Во флешмобе приняли участие 700 машин

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Огромную елку в преддверии Нового года собрали в Красноярске местные автомобилисты.

«Автоелка» в Красноярске побила российский рекорд по количеству машин, поскольку ранее в других городах во флешмобе принимали участие не более 500 автомобилей единомоментно.

На кадрах, сделанных с квадрокоптера, видно, как в определенный момент водители по очереди включили фары и елка засветилась — от макушки до основания.

Обычно ГИБДД не приветствует «тусовки» автомобилистов, но здесь не тот случай: полицейские не просто дежурили на мероприятии, но и принимали в нем самое непосредственное участие, включив проблесковые маячки на своих автомобилях.

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Источник: Нетипичный Красноярск

Фото: скриншот видео YouTube