Наследник Ларгуса заточен под путешествия

На одном баке машина проедет более 900 км.

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Dacia Jogger, идеологический наследник нашего Lada Largus (точнее, Dacia Logan MCV), получил гибридную версию.

Установку E-Tech разработала компания Renault.

В движение Jogger Hybrid 140 приводят 90-сильный бензиновый двигатель и тяговый электромотор мощностью 49 л.с. Максимальная мощность — 140 л.с. Батарея имеет емкость всего 1,2 кВт*ч. При торможении активируется рекуперация, позволяя ее зарядить.

В Dacia заявляют о снижении расхода топлива на 40% по сравнению с чисто бензиновой модификацией. В результате запас хода на одном баке вырос более чем до 900 км по циклу WLTP.

Напомним, в основе Dacia Jogger лежит платформа CMF-B, как и в новой модели Lada B-класса (так называемая «Гранта-2») или в третьем поколении Renault Logan, который должен был также выпускаться в Тольятти, но теперь отменен.

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Источник: Российская газета

Фото: Renault