Наследник Ларгуса заточен под путешествия — журнал За рулем

Наследник Ларгуса заточен под путешествия

На одном баке машина проедет более 900 км.

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Dacia Jogger, идеологический наследник нашего Lada Largus (точнее, Dacia Logan MCV), получил гибридную версию.

Установку E-Tech разработала компания Renault.

В движение Jogger Hybrid 140 приводят 90-сильный бензиновый двигатель и тяговый электромотор мощностью 49 л.с. Максимальная мощность — 140 л.с. Батарея имеет емкость всего 1,2 кВт*ч. При торможении активируется рекуперация, позволяя ее зарядить.

Наследник Ларгуса заточен под путешествия

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В Dacia заявляют о снижении расхода топлива на 40% по сравнению с чисто бензиновой модификацией. В результате запас хода на одном баке вырос более чем до 900 км по циклу WLTP.

Напомним, в основе Dacia Jogger лежит платформа CMF-B, как и в новой модели Lada B-класса (так называемая «Гранта-2») или в третьем поколении Renault Logan, который должен был также выпускаться в Тольятти, но теперь отменен.

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Источник: Российская газета

Фото: Renault

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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