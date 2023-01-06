Самый дорогой автодом 2022 года: в нем еще и спорткар уместился

Самым дорогим автодомом 2022 года признан 12-метровый Volkner Performance S.
Главной его особенностью является встроенная выдвижная платформа, на которой разместился суперкар Ferrari LaFerrari. Стоимость только его одного — более трех миллионов долларов, а весь комплект оценивается в 5,7 млн долларов (примерно 392 миллиона рублей по текущему курсу).
Интерьер кемпера поистине роскошен. Тут есть полноценная кухня со всей бытовой техникой, спальня с двухметровой кроватью, мультимедийная система с «умными» телевизорами и множеством объемных динамиков.
На 12-метровой террасе на крыше автодома спокойно могут разместиться до восьми человек.
В движение роскошный Volkner Performance S приводит 500-сильный мотор. Дом на колесах оснащен пневмоподвеской.
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Источник: New Atlas