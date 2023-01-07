Этот состав считается одним из лучших в мире.

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На первый взгляд даже и не скажешь, что этот поезд какой-то особенный, разве что вагоны голубого цвета.

А вот внутри — все дорого-богато, почти как в пятизвездочном отеле. Здесь и роскошный «императорский люкс», и бар с роялем, и собственная библиотека.

В «золотом» люксе площадью 7 кв. м все по высшему разряду: обитый синим бархатом диван, раскладывающийся в кровать, выдвижной столик, ванная комната с душевой кабиной, санузел, пол с подогревом, телевизор и жалюзи.

Чай и кофе пассажирам подаются в посуде Императорского фарфорового завода, основанного в Санкт-Петербурге в 1744 году. Стоимость такого сервиза может доходить до 800 тыс. руб.

Не уступает в роскоши и вагон-ресторан, здесь все соответствует концепции «Золотого орла». На протяжении круиза от Москвы до Владивостока шеф-повара ресторана готовят блюда национальной кухни, чтобы пассажиры в полной мере погрузились в атмосферу путешествия.

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Источник: РБК Life

Фото: РЖД, АГН «Москва», Flickr\Luxury Train Club