На первый взгляд даже и не скажешь, что этот поезд какой-то особенный, разве что вагоны голубого цвета.
А вот внутри — все дорого-богато, почти как в пятизвездочном отеле. Здесь и роскошный «императорский люкс», и бар с роялем, и собственная библиотека.
В «золотом» люксе площадью 7 кв. м все по высшему разряду: обитый синим бархатом диван, раскладывающийся в кровать, выдвижной столик, ванная комната с душевой кабиной, санузел, пол с подогревом, телевизор и жалюзи.
Чай и кофе пассажирам подаются в посуде Императорского фарфорового завода, основанного в Санкт-Петербурге в 1744 году. Стоимость такого сервиза может доходить до 800 тыс. руб.
Не уступает в роскоши и вагон-ресторан, здесь все соответствует концепции «Золотого орла». На протяжении круиза от Москвы до Владивостока шеф-повара ресторана готовят блюда национальной кухни, чтобы пассажиры в полной мере погрузились в атмосферу путешествия.
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Источник: РБК Life
Фото: РЖД, АГН «Москва», Flickr\Luxury Train Club