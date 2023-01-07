Роскошный «Золотой орел»: цена поездки — от 140 тыс. рублей — журнал За рулем

Роскошный «Золотой орел»: цена поездки — от 140 тыс. рублей

Этот состав считается одним из лучших в мире.

Материалы по теме
4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

На первый взгляд даже и не скажешь, что этот поезд какой-то особенный, разве что вагоны голубого цвета.

А вот внутри — все дорого-богато, почти как в пятизвездочном отеле. Здесь и роскошный «императорский люкс», и бар с роялем, и собственная библиотека.

В «золотом» люксе площадью 7 кв. м все по высшему разряду: обитый синим бархатом диван, раскладывающийся в кровать, выдвижной столик, ванная комната с душевой кабиной, санузел, пол с подогревом, телевизор и жалюзи.

Роскошный «Золотой орел»: цена поездки — от 140 тыс. рублей

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Чай и кофе пассажирам подаются в посуде Императорского фарфорового завода, основанного в Санкт-Петербурге в 1744 году. Стоимость такого сервиза может доходить до 800 тыс. руб.

Не уступает в роскоши и вагон-ресторан, здесь все соответствует концепции «Золотого орла». На протяжении круиза от Москвы до Владивостока шеф-повара ресторана готовят блюда национальной кухни, чтобы пассажиры в полной мере погрузились в атмосферу путешествия.

Роскошный «Золотой орел»: цена поездки — от 140 тыс. рублей

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: РБК Life

Фото: РЖД, АГН «Москва», Flickr\Luxury Train Club

Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров301
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: