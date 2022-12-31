Вот это подарок! Что получил на Рождество Роналду

Футболист Криштиану Роналду пополнил свой автопарк: на Рождество он получил от жены в качестве подарка Rolls-Royce Phantom стоимостью около £250 тыс. (примерно 20,6 млн рублей), сообщает Mirror.
Мощный 460-сильный автомобиль занял достойное место в гараже капитала сборной Португалии, где уже имеются модели премиальных брендов — Bugatti, Ferrari и Aston Martin.
Автопарк футболиста оценивается примерно в 17 млн фунтов стерлингов. В частности, в коллекции Роналду есть Centodieci — одна из самых эксклюзивных и дорогих моделей Bugatti в истории. Их было выпущено всего 10 экземпляров, цена — от 10,5 млн долларов.
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Источник: Mirror
Фото: соцсеть футболиста