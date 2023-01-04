Незамерзайка для пассажиров вредна? Вот что говорит врач

Особенно этот вопрос актуален при езде на дальние расстояния.

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Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Клиники «МЕДСИ на Пречистенке» Светлана Иванова уверена, что любая стеклоомывающая жидкость вредна, а в некоторых случаях опасна для здоровья водителя и пассажиров.

В состав большинства современных незамерзаек входит изопропиловый спирт, в замкнутом пространстве его пары могут вызвать головную боль, тошноту, резь в глазах, кашель.

«У водителя может появиться вялость, слабость, сонливость и рассеивание внимания, что в конечном итоге может способствовать наступлению ДТП, особенно в поездке на дальнее расстояние», — отметила врач.

Иванова рекомендует периодически открывать окна в машине, а если едете далеко — останавливаться и дышать свежим воздухом.

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Источник: Газета.ru