Незамерзайка для пассажиров вредна? Вот что говорит врач — журнал За рулем

Незамерзайка для пассажиров вредна? Вот что говорит врач

Особенно этот вопрос актуален при езде на дальние расстояния.

Материалы по теме
Они сделали этот год: 8 главных автопремьер-2022

Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Клиники «МЕДСИ на Пречистенке» Светлана Иванова уверена, что любая стеклоомывающая жидкость вредна, а в некоторых случаях опасна для здоровья водителя и пассажиров.

В состав большинства современных незамерзаек входит изопропиловый спирт, в замкнутом пространстве его пары могут вызвать головную боль, тошноту, резь в глазах, кашель.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

«У водителя может появиться вялость, слабость, сонливость и рассеивание внимания, что в конечном итоге может способствовать наступлению ДТП, особенно в поездке на дальнее расстояние», — отметила врач.

Иванова рекомендует периодически открывать окна в машине, а если едете далеко — останавливаться и дышать свежим воздухом.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Газета.ru

Наше новое видео
Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?
Москвич 3, другая Гранта, необычные Лады: топ-3 видео «За рулем» 2022 года
Параллельный импорт работает: тестируем Ford Bronco

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров419
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: