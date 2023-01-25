Стало известно, кто станет владельцем первого автомобиля «Атом»

По итогам конкурса геймер Minecraft получил NFT, который сможет обменять на первый серийный электрокар.

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Более 1400 человек приняли участие в конкурсе на создание лучшего прототипа электромобиля «Атом» во вселенной Minecraft. Итоги были подведены в Казани в IT-парке имени Башира Рамеева на презентации проекта.

Жюри обращали внимание на такие параметры, как оригинальный, футуристичный облик, комфортный салон и функциональное управление.

Функциональный прототип машины разработчики планируют представить уже в 2023 году. А запустить «Атом» в серию — в 2025 году.

Стартап «Атом» зародился в Набережных Челнах в 2021 году при поддержке компании «КамАЗ». Со временем он превратился в международный проект, в котором участвует более 250 автомобильных конструкторов и IT-специалистов.

Как говорят разработчики, «Атом» — это не просто электрокар, а взрывная смесь автомобиля и software — компьютерной программы, некий гаджет на колесах. Многие опции этой машины смогут программировать сами владельцы.

Источник: Российская газета