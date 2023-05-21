Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!

Он реально способен вместить большую компанию друзей, все их вещи и… яхту!

Более 20 лет назад американец Даг Толберт задумал сделать вместительный кемпер для своей семьи и в итоге пришел к весьма прибыльному бизнесу по изготовлению и продаже уникальных автодомов.

Недавно в Сети «всплыл» один из его проектов, созданный еще в 2007 году, но до сих пор поражающий воображение. Powerhouse Ultra Line RV в основе содержит тягач Volvo, к которому прицеплен второй жилой модуль (первый покоится на удлиненном шасси самого грузовика) и еще один грузовой – для яхты. Длина автопоезда составляет 37,2 метра.

На «жилплощади» с комфортом размещается компания до восьми человек. К их услугам гостиная с двумя диванами, кабинет, двухъярусная кровать, кухня, спальня с кроватью king-size, ванная, прачечная, кондиционеры, несколько телевизоров, игровая консоль, масса багажных отсеков с доступом изнутри и снаружи.

Powerhouse Ultra Line RV имеет четыре выдвижные секции, значительно расширяющие внутреннюю площадь и фактически приравнивающие эту машину к полноценному дому. В интерьере используется дерево, гранит, дорогие ткани. Машина нашпигована камерами и системами безопасности.

Кстати, второй жилой отсек – на электродвигателях, и его можно перемещать самостоятельно, с пульта ДУ.

Внутреннее наполнение такой машины может быть любым по требованию заказчика – от мобильного гаража до передвижного ночного клуба. Традиционно используется дизель Cummins ISX мощностью 500 л.с., но можно выбрать и другой движок.

Цены стартуют с 250 000 долларов (около 20 млн рублей), а за такую машину, как на фото, придется выложить около 900 000 долларов, то есть примерно 72 млн рублей. Постройка займет 6-8 месяцев.

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Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: Powerhouse Ultra Line