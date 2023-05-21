#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Apocalypse Super Truck — самый брутальный внедорожник в миреApocalypse Super Truck — самый брутальный внедорожник в мире
Под капотом у него 850-мильный двигатель, и это...
Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!
Он реально способен вместить большую компанию...
Не поверите, кто стал причиной массового ДТП на трассеНе поверите, кто стал причиной массового ДТП на трассе
Пострадало минимум четыре автомобиля.

Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!

Он реально способен вместить большую компанию друзей, все их вещи и… яхту!

За РулемВопрос для настоящих знатоков: что за зверь на видео?

Более 20 лет назад американец Даг Толберт задумал сделать вместительный кемпер для своей семьи и в итоге пришел к весьма прибыльному бизнесу по изготовлению и продаже уникальных автодомов.

Недавно в Сети «всплыл» один из его проектов, созданный еще в 2007 году, но до сих пор поражающий воображение. Powerhouse Ultra Line RV в основе содержит тягач Volvo, к которому прицеплен второй жилой модуль (первый покоится на удлиненном шасси самого грузовика) и еще один грузовой – для яхты. Длина автопоезда составляет 37,2 метра.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На «жилплощади» с комфортом размещается компания до восьми человек. К их услугам гостиная с двумя диванами, кабинет, двухъярусная кровать, кухня, спальня с кроватью king-size, ванная, прачечная, кондиционеры, несколько телевизоров, игровая консоль, масса багажных отсеков с доступом изнутри и снаружи.

Powerhouse Ultra Line RV имеет четыре выдвижные секции, значительно расширяющие внутреннюю площадь и фактически приравнивающие эту машину к полноценному дому. В интерьере используется дерево, гранит, дорогие ткани. Машина нашпигована камерами и системами безопасности.

Кстати, второй жилой отсек – на электродвигателях, и его можно перемещать самостоятельно, с пульта ДУ.

За Рулем

Внутреннее наполнение такой машины может быть любым по требованию заказчика – от мобильного гаража до передвижного ночного клуба. Традиционно используется дизель Cummins ISX мощностью 500 л.с., но можно выбрать и другой движок.

Цены стартуют с 250 000 долларов (около 20 млн рублей), а за такую машину, как на фото, придется выложить около 900 000 долларов, то есть примерно 72 млн рублей. Постройка займет 6-8 месяцев.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: Powerhouse Ultra Line

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0