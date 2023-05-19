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В России 42 млн туристов готовы отправиться в путешествие на машине

Важно только обеспечить им комфортные условия, отмечают в Российском союзе туриндустрии.

За РулемРоссиян отправят в автопутешествия

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России.

Эксперты Российского союза туриндустрии считают, что она должна быть комплексной и охватывать все виды услуг, необходимых путешественнику, – придорожный сервис, объекты размещения и питания, систему навигации на дорогах и т. д.

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Автотуризм — это один из самых легких и массовых способов путешествовать: сел в авто с семьей или друзьями, погрузил вещи и продукты, выбрал маршрут и поехал.

Благодаря нацпроектам дороги становятся все лучше и безопаснее, но внимание надо уделить придорожной инфраструктуре и сервису на дорогах.

Здесь необходим комплексный подход с вовлечением практиков: экспертного сообщества, представителей бизнеса и общественных организаций, чтобы на выходе получить рабочую концепцию, а в перспективе – рост числа автотуристов, отметил советник президента РСТ, заместитель руководителя Регионального совета объединения Дмитрий Манин.

Нужно, по примеру Башкортостана, создавать многофункциональные комплексы, где автотуристов ждет определенный набор услуг с единым уровнем сервиса.

Для комфортного путешествия турист должен понимать, через какое расстояние будет АЗС, кафе, пункт технического обслуживания и шиномонтажа, придорожный отель для ночевки, место для отдыха с чистыми туалетами и прочее.

В концепции следует учесть потребности не только туристов на собственных легковых автомобилях, но и путешественников, передвигающихся с прицепами и автодомами, а также тех, кто путешествует группами на автобусах, отметили в РСТ.

Помимо инфраструктуры необходимо создать оборудованные и безопасные маршруты, а также популяризировать автомобильные путешествия, считают в туриндустрии.

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Источник: РСТ

Фото: Pixabay

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За РулемАлексеева Елена
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