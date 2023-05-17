Россиян отправят в автопутешествия
Для привлекательности такого вида отдыха разработают специальную программу.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня создать концепцию развития автомобильного туризма в России. Пилотными станут трассы «Россия» и «Восток».
Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва – Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва – Казань)», – говорится в сообщении Кремля.
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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что развитие автомобильного туризма может приносить отрасли дополнительно 250 млрд рублей в год, при условии, если удастся привлечь 30 млн автолюбителей.
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Источник: Пресс-служба Кремля
Фото: pxhere.com
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