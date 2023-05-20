Вы точно захотите полететь в эту страну!

Путешествия стали намного привлекательнее.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин считает, что регулярное авиасообщение с Кубой, которое планируется запустить 1 июля, сделает направление более доступным, удобным и, соответственно, популярным.

Уже в этом году Кубу посетило 38 тысяч человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки позволит сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений. С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», – сообщил Горин.

Рейсы на Кубу будет выполнять авиакомпания "Россия" два раза в неделю с 1 июля. Прямые рейсы есть и сейчас, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.

Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11», – дополнил Дмитрий Горин.

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Источник: Интерфакс

Фото: unsplash