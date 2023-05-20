#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вы точно захотите полететь в эту страну!Вы точно захотите полететь в эту страну!
Путешествия стали намного привлекательнее.
Индиана Джонс мчится на тук-туке в новом фильме «Циферблат судьбы»Индиана Джонс мчится на тук-туке в новом фильме «Циферблат судьбы»
Он не позволит смертельно опасной погоне...
Сотрудница ГИБДД оформляла штрафы и сама же их оплачивалаСотрудница ГИБДД оформляла штрафы и сама же их оплачивала
Оксану Жеревчук из Белогорска Амурской области...

Вы точно захотите полететь в эту страну!

Путешествия стали намного привлекательнее.

За РулемПользователи возмущены ценами на Lada Vesta NG

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин считает, что регулярное авиасообщение с Кубой, которое планируется запустить 1 июля, сделает направление более доступным, удобным и, соответственно, популярным.

Уже в этом году Кубу посетило 38 тысяч человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки позволит сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений. С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», – сообщил Горин.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Рейсы на Кубу будет выполнять авиакомпания "Россия" два раза в неделю с 1 июля. Прямые рейсы есть и сейчас, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.

Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11», – дополнил Дмитрий Горин.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Интерфакс

Фото: unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0