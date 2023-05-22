Названы 3 ошибки, из-за которых происходят ДТП с мотоциклами (видео)
Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором собраны аварии с мотоциклистами, зафиксированные камерами на столичных улицах. Большинство ДТП похожи как две капли воды.
Изрядная доля эпизодов начинается одинаково: мотоциклист двигается с высокой скоростью, а автомобилист совершает поворот налево, пересекая траекторию байкера.
В этом случае водитель автомобиля должен уступить дорогу, а если этого не происходит, случай попадает в подобную видеоподборку. Но есть и другие ситуации, в которых часто страдают мотоциклисты.
ДТП с мотоциклами происходят из-за нарушений:
- скоростного режима;
- правил перестроения;
- очередности проезда.
Источник напоминает, что мотоцикл остается одним из самых аварийных видов транспорта. Мотоциклистам следует использовать экипировку и сверяться с прогнозом погоды.
А участникам движения вообще – контролировать скорость, пользоваться поворотниками, убеждаться в безопасности маневра, соблюдать разметку и знаки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: Дептранс Москвы
Фото: скриншот видео YouTube
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