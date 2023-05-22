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Названы 3 ошибки, из-за которых происходят ДТП с мотоциклами (видео)

Вроде бы, ДТП с ними все меньше, но мотоцикл остается одним из самых аварийных видов транспорта.

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Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором собраны аварии с мотоциклистами, зафиксированные камерами на столичных улицах. Большинство ДТП похожи как две капли воды.

Изрядная доля эпизодов начинается одинаково: мотоциклист двигается с высокой скоростью, а автомобилист совершает поворот налево, пересекая траекторию байкера.

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В этом случае водитель автомобиля должен уступить дорогу, а если этого не происходит, случай попадает в подобную видеоподборку. Но есть и другие ситуации, в которых часто страдают мотоциклисты.

ДТП с мотоциклами происходят из-за нарушений:

  • скоростного режима;
  • правил перестроения;
  • очередности проезда.

Источник напоминает, что мотоцикл остается одним из самых аварийных видов транспорта. Мотоциклистам следует использовать экипировку и сверяться с прогнозом погоды.

А участникам движения вообще – контролировать скорость, пользоваться поворотниками, убеждаться в безопасности маневра, соблюдать разметку и знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: Дептранс Москвы

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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