«Большая японская четверка» объединится

Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki объявили о своем объединении в рамках проекта HySE (Hydrogen Small Mobility and Engine Technology) для совместной разработки мотоциклетного двигателя, работающего на водороде.

Компании планируют разработать компактный и высокоэкологичный двигатель внутреннего сгорания, работающий на сжиженном водороде и обеспечивающий нулевой выброс углерода в атмосферу. Основными задачами, которые предстоит решить участникам проекта, станут технология хранения сжиженного газа и методика быстрой и безопасной заправки. Так как плотность водорода меньше плотности бензина и он требует охлаждения до -240 градусов, решение предстоит не из легких.

В рамках проекта HySE компании разделили обязанности между собой. Всеми вопросами, связанными с подачей топлива, займутся инженеры Kawasaki, которые в 2021 году уже представляли первый прототип водородного мотоциклетного двигателя. Honda возьмет на себя непосредственную разработку самого двигателя, Yamaha сосредоточит свои усилия на проектировании топливных баков и технологии их заправки, а специалистам Suzuki предстоит решать вопросы функциональности, производительности и надежности водородных двигателей. Toyota и Kawasaki Heavy Industries готовы взять на себя проблемы по созданию инфраструктуры и прочие системообразующие аспекты.

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Источник: журнал «Мото»

Фото: Unsplash