Представлен фургон Pilotcar-1000: в центр – можно!

Впервые в России на выставке COMvex показали транспорт для логистики «последней мили».

Следуя тренду заботы об окружающей среде, компания Orthaus Trailers выпустила полностью электрический малотоннажный развозной фургон Pilotcar-1000. Это машина для городской логистики «последней мили», предназначенный для конечной доставки грузов по городу.

Кузов новинки имеет размеры 1570х1328х975 мм. Задние двери распахиваются на 270 градусов, плюс имеется боковая дверь для более удобной загрузки/выгрузки. Снаряженная масса электрического фургона – 1208 кг, грузоподъемность — 662 кг, вместимость кузова составляет 3,2 м³. Кабина представляет собой панели из АБС-пластика, установленные на металлокаркас. Она оборудована системой мультимедиа с Bluetooth, цифровой приборной панелью, электроусилителем руля, кондиционером и автономным отопителем.

Батареи литий-ферро-фосфатные, емкостью 26 кВт⋅ч, расположены внутри пространственной рамы под кузовом. Батареи модульные, компоненты можно заменять по отдельности. Двигатель имеет мощность 10 кВт, установлен на задней оси. Полная зарядка электрофургона от зарядной станции переменного тока мощностью 7,2 кВт занимает семь часов. Запас хода Pilotcar P-1000 составляет примерно 220 км.

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Источник и фото: журнал «Рейс»