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Fiat Topolino EV — милый итальянский брат Citroen Ami

Fiat возродил крошечную модель Topolino в виде тяжелого электрического квадроцикла.

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До недавнего времени самой маленькой моделью Фиата был New 500, однако автопроизводитель только что выпустил Topolino – тяжелый квадроцикл полностью на электрической тяге.

Topolino – это итальянское прозвище Микки Мауса, а еще такую кличку имел оригинальный Fiat 500 1936 года. Современная версия вдохновлена более свежей моделью 1957 года. Брезентовый верх, колесные колпаки в ретростиле, пастельный мятный оттенок краски, интересная обивка приборки, веревки вместо дверей – все это придает этой машинке особый шарм.

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По технической части Topolino – клон модели Citroen Ami с другим кузовом. Он будет иметь электродвигатель мощностью 8 л.с. и батарею на 5,5 кВт.ч, обеспечивающую дальность хода 75 км. Максимальная скорость – 45 км/ч.

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Источник: Carscoops

Фото: Fiat

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За РулемЛежнин Роман
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