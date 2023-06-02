Появились новые места для автотуризма
На форуме «Путешествуй!» Глэмпинг-клуб «Экспедиция» и факультет гостеприимства Университета «Синергия» представят интересный стенд, посвященный новому виду отдыха на природе.
Этот проект интересен не только путешественникам и отпускникам, но и бизнесу: глэмпинги «Экспедиция» – это франшиза, готовая модель бизнеса, заняться которым может любой желающий.
В рамках франшизы предлагается открыть свой глэмпинг под известным брендом «Экспедиция», получить готовый набор инструментов для запуска, проработанную финансовую модель, сайт, промо-материалы и помощь с привлечением клиентов. Также глэмпинг-клуб оказывает консультационные услуги для бизнеса и услуги управляющей компании.
Также на стенде будут представлены образовательные программы факультета гостеприимства Университета «Синергия» для желающих получить образование в области туризма и HoReCa. Факультет предлагает программы среднего и высшего профессионального образования (колледж, бакалавриат, магистратура), а также курсы допобразования и программы MBA. Занятия ведут владельцы туристического бизнеса и действующие работники сферы HoReCa.
Более подробную информацию можно будет получить на стенде Глэмпинг-клуба «Экспедиция» и факультета гостеприимства «Синергии» на форуме «Путешествуй!».
Напомним, что форум и фестиваль «Путешествуй!» пройдут с 8 по 11 июня в Москве на ВДНХ. Организатор — Фонд Росконгресс.
Форум пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Государственной Думы, АНО «Национальные приоритеты», ВДНХ, Русского географического общества, Ассоциации туроператоров России, Российского союза туриндустрии и других отраслевых объединений.
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Фото: Unsplash
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